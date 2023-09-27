До 1 октября владимирским льготникам нужно выбрать, как они хотят получать набор социальных...

До 1 октября владимирским льготникам нужно выбрать, как они хотят получать набор социальных услугВладимирским льготникам нужно до конца сентября определиться, как они хотят получать набор социальных услуг - в натуральной форме или деньгами. Что в него входит, напоминают в региональном отделении Соцфонда.Там лекарственные препараты, прописанные врачом, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к местам оздоровительного отдыха. Полностью или частично льготники могут заменить набор деньгами. Заявление в социальный фонд нужно подавать гражданам, которые впервые собираются получать эту меру поддержки, либо хотят изменить вариант "комплектования". Если человек уже получает НСУ в той или иной форме и его это устраивает, то обращаться в региональное Отделение фонда не нужно, в дальнейшем он будет получать его точно так же.Определиться нужно до 1 октября.