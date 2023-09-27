Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели информационную встречу для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна».

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели информационную встречу для пожилых людей в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». В ходе беседы сотрудники филиала рассказали о предстоящем переходе на систему платы за отопление по схеме «1/7», только в отопительный период. Кроме того, собравшимся напомнили о платежных днях и анонсировали новую акцию «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Национальная система платежных карт».По правилам акции до 31 марта 2024 г. клиенты могут получить кешбэк (денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг) в размере 1% от суммы платежа при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» или на сайте энергосбытовой компании с помощью Системы быстрых платежей (СБП).Слушателям также напомнили о возможности выиграть современный смартфон в рамках второго этапа акции «Офис в кармане». Для этого необходимо до 30 сентября зарегистрироваться в Личном кабинете и подписаться на электронную квитанцию.Несколько участников встречи заинтересовались акциями энергетиков и, с помощью сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс», зарегистрировались в Личном кабинете и получили консультации по работе в приложении.Это уже шестое подобное занятие с начала 2023 года, которое Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит в рамках проекта «Азбука онлайна». Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании, которые позволяют решать основные вопросы по оплате коммунальных услуг не выходя из дома.Реклама.