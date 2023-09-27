Еще 18 добровольцев из Владимира отправляются в зону специальной военной операции. Еще 18...

Еще 18 добровольцев из Владимира отправляются в зону специальной военной операции.Еще 18 добровольцев отправляются в зону СВО. Во Владимире прошла очередная торжественная церемония.Бойцов-контрактников, по традиции, напутствовал министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин. На площадке у городского дворца культуры собрались друзья и родственники добровольцев, представители духовенства, ветераны. Перед отправкой в войска их ждет обучение.Валерий Посадский, доброволец:- До этого работал водителем, до пятницы. Только в организации узнали. Собрался быстро и пошел.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Вот, ребята, смотрите, это защитники Родины. Это старшие ваши товарищи, которые сделали осознанный выбор. Они возьмут в руки оружие и пойдут защищать Россию.