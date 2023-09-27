Все узнали, чего на самом деле хочет российская певица Клава Кока. Рассказываем!

Все узнали, чего на самом деле хочет российская певица Клава Кока. Рассказываем!Звезда отечественного шоу-бизнеса Клава Кока до сих пор ищетсвоего суженого. Для этого даже затеяли специальный проект. Вот уже несколько серий подряд бравые парни борютсяза внимание блондинки.Но пока обратить на себя серьезное внимание не удалось никомуиз претендентов. Буквально вчера поп-звезда отправила на скамейку запасных одногоиз участников. Все при Клаве, но есть ли хотя бы на горизонте женское счастье?Как уточняютпсихологи, у этой знаменитости стальной характер. Вот почему Клава Кока все еще в поисках достойного спутника жизни. Женщины с таким типажом любят демонстрировать силу, тем самым отдаляя потенциальныхухажеров. Сведения приводит интернет-издание .Для того чтобы симпатичной блондинке найти равного партнера, она простодолжна "открыться". Судя по всему,над этим Клава Кока должна поработать. Да и блондинка, как выяснилось, не является идеальной кандидаткой вжены.Так, например, в одном из выпусков программы "Сердце Клавы" она доверила "проверять" потенциальныхмужей бабушке. Не на шутку певица решила развернуть проект: в ее предполагаемомбрачном контракте прописаны неслабые условия. Например, согласно им, у Клавы Коки возможен пиар-роман сдругой знаменитостью.Готовая к свадьбе артистка потерпела фиаско при всемчестном народе, так и не выбрав себе никого. Вряд ли звезда из тех дам, которыемогут проявлять кротость и уступчивость. Какой бы желанной ни была Клава Кока, вряд ли найдется истинный принц на беломконе, мечтающий прогибаться под красивую супругу.