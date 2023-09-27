Интерьер квартиры напрямую влияет на психологический комфорт человека. Зачастую, казалось бы, малозначительные детали могут кардинально изменить вид жилища. Дизайнеры дали несколько ..

Интерьер квартиры напрямую влияет на психологический комфорт человека. Зачастую, казалось бы, малозначительные детали могут кардинально изменить вид жилища.Дизайнеры дали несколько советов по преображению пространства. Специалисты рассказали, что один из наиболее эффективных способов облагородить украсить стены картинами для создания теплой атмосферы. Сейчас трендом стали постеры в стильных рамках. Их преимущество — низкая стоимость.Также необходимо обратить внимание на подоконники, считают дизайнеры. Их можно покрасить в оригинальные оттенки или придать симулированную структуру деревьев, отмечает .