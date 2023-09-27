Какие проекты создают предприниматели в особой экономической зоне Владимир? Вторая особая...

Какие проекты создают предприниматели в особой экономической зоне "Владимир"?Вторая особая экономическая зона под названием "Владимир", в которую входит Киржачский район, активно развивается. О новых проектах расскажет Полина Лаптева.Раньше на этом участке работали 50 сотрудников, сейчас их заменили 14 роботов. Здесь производят панели для конвекторов. Фрезеровка, покраска, сварка - каждого из этих металлических работников должно хватить на пять лет непрерывной работы. Впрочем, полностью заменить людей машины не могут.Всего на площадке работают более трех с половиной тысяч сотрудников. Многие прибывают из других регионов. Для резидентов Технопарка построен жилой комплекс " с системой "Умный дом" и возможностью льготной ипотеки. Ключи уже получили 15 семей. Константин и Ольга переехали сюда с детьми. Говорят - все комфортно и удобно, а главное - рядом с работой.Ольга и Константин, новосёлы:- У нас ситуация сложилась самым неожиданным образом, пришлось привязываться к жилью. Приняли для себя решение направляться туда и развиваться там, где нам будет возможно поселиться семьей.Сейчас дан старт строительству дома "Грин лайт 2". В планах - новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Началось строительство школы единоборств. Чемпион Мира по тайскому боксу Григорий Дрозд подарил новому центру боевых искусств боксерские перчатки с автографом.- Прекрасная учеба в школе и прекрасная работа, и в общем то коллектив, друзья. Это все рождает спорт. Бизнес всегда поддерживал и это очень правильно.Развитие инфраструктуры города - один из приоритетов технопарка.Вячеслав Картухин, заместитель председателя законодательного собрания Владимирской области:- Уделяется огромное внимание не только территории, к которой прилегает предприятие, но и всей городской среды, потому что преображается город Киржач. И для Киржача, Киржачского района появился новый стимул для развития.А это закладка первого камня в основание нового логистического комплекса. Он также будет оборудован автоматизированными системами управления.Михаил Тимошенко, председатель Совета директоров ТПХ "Русклимат":- Логистика - это кровеносная система холдинга. Заводы производят продукцию, но ее нужно еще распределять и продавать. Этим занимается непосредственно торговая структура Русклимат, которая находится в 200 городах РФ, это целая система.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- В течение года было построено 40 тысяч кв.м. производственных помещений и сейчас закладка 27 тыс кв м логистических. Строится параллельно 6 заводов на этой площадке и в рамках ОЭЗ.Все эти проекты-звенья одной цепи. В компании заявляют, что важно создать все условия для развития промышленности в регионе и обеспечить комфортные условия своим сотрудникам.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести Владимир"