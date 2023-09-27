Кто стал победителем областного конкурса Самая красивая деревня? Во Владимире назвали...

Кто стал победителем областного конкурса "Самая красивая деревня"?Во Владимире назвали победителей областного конкурса "Самая красивая деревня". В этом году гран-при достался сразу двум участникам. О главном смотре сел и деревень нашего региона в нашем репортаже.Этого момента участники конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области" ждали почти полгода. Жюри по достоинству оценило все старания конкурсантов, их гостеприимство, а также облик самих деревень и сел. Гран-при этого года 200 тысяч рублей достался сразу двум населенным пунктам- селу Парковый Юрьев-Польского района и селу Весь Суздальского района. Победители направят вырученные деньги на развитие инфраструктуры родных сердцу мест.Надежда Чернышова, староста с. Парковый (Юрьев-Польский район):- Четвертый год участвуем в этом конкурсе, 2 раза мы занимали вторые места и стремились, сказали пока не победим мы не остановимся.Юрий Трутнев, староста с. Весь (Суздальский район):- На данный момент мы активно обустраиваем территорию самостоятельно, при поддержке предпринимателей, местными жителями, планируем дальнейшее конечно развитие села.Выбирать лучших с каждым годом все сложнее, говорят организаторы - только от Камешковского района поступило 7 заявок. Всего участниками стали 73 населенных пункта региона. И никто не ушел с пустыми руками. В отдельных номинациях оценивали активность в сети, творческий потенциал, патриотизм и многое другое.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:- У нас очень много персональных подарков. Это прежде всего активные старосты, активные жители, талантливые жители, которые проживают в селах деревнях, поселках Владимирской области.Конкурс проходит под патронажем губернатора Владимирской области и при поддержке партии "Единая Россия". Общий призовой фонд конкурса - полтора миллиона рублей. Все эти средства пойдут на развитие сел и деревень, улучшение качества жизни в глубинке, говорит первый заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Позволяет популяризировать малые населенные пункты наши и показать людей. Людей активных, которые готовы тратить время, энергию, на то чтобы делать более привлекательными свои деревни и села.С 2015 года масштаб конкурса значительно вырос. В следующем году, на десятом юбилейном конкурсе организаторы ожидают еще большего количества участников и новых презентаций. Не обойдется и без сюрпризов, правда секретов пока не раскрывают.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"