Легендарная актриса Алиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете, с ней давно не выходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятные предположения о причинах пропажи любимой артистки.

Легендарная актрисаАлиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете, с ней давно невыходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятныепредположения о причинах пропажи любимой артистки.Одни считают,что после февральских событий Алиса Бруновна просто тайно уехала из России.Другие уверены, что затворничество Фрейндлих связано с ее почтенным возрастом инездоровьем. Многочисленные пользователи сети гадают, куда исчезла "нашамымра" Алиса Фрейндлих? Но настоящая причина ухода любимицы зрителей втень другая.В 2021 году АлисаФрейндлих долго занималась своим здоровьем, заставив поволноваться почитателейее таланта. Актрисе пришлось потрудиться, чтобы справиться с болезнью, но еежизнелюбие и умение не унывать помогли уже через три месяца вернуться на сцену БДТи продолжить репетировать.Однаконекоторое затворничество имеет место. Алиса Бруновна все больше временипроводит на даче, которую в поселке Комарово получила как почетная гражданкагорода. И теперь старается наверстать время, не проведенное с семьей из-заработы.Внук АлисыФрейндлих, Никита Владимиров, счел чудом выздоровление бабушки, так что теперь старается"качественно" проводить время с ней, не расходуя его на бесполезныеразговоры. В частности, Никита уговорил ее сняться в своей картине"Родители строгого режима" в одной из главных ролей.Фильмографияактрисы обширна и составляет более 30 киноролей. В числе лучших лент Фрейндлих"Служебный роман", "Жестокий романс", "Тайна СнежнойКоролевы" и другие. Кроме того, больше40 лет Алиса Бруновна – бессменная прима БДТ.