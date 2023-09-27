Легендарная актриса
Алиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете, с ней давно не
выходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятные
предположения о причинах пропажи любимой артистки.
Легендарная актриса
Алиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете, с ней давно не
выходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятные
предположения о причинах пропажи любимой артистки.
Одни считают,
что после февральских событий Алиса Бруновна просто тайно уехала из России.
Другие уверены, что затворничество Фрейндлих связано с ее почтенным возрастом и
нездоровьем. Многочисленные пользователи сети гадают, куда исчезла "наша
мымра" Алиса Фрейндлих? Но настоящая причина ухода любимицы зрителей в
тень другая.
В 2021 году Алиса
Фрейндлих долго занималась своим здоровьем, заставив поволноваться почитателей
ее таланта. Актрисе пришлось потрудиться, чтобы справиться с болезнью, но ее
жизнелюбие и умение не унывать помогли уже через три месяца вернуться на сцену БДТ
и продолжить репетировать.
Однако
некоторое затворничество имеет место. Алиса Бруновна все больше времени
проводит на даче, которую в поселке Комарово получила как почетная гражданка
города. И теперь старается наверстать время, не проведенное с семьей из-за
работы.
Внук Алисы
Фрейндлих, Никита Владимиров, счел чудом выздоровление бабушки, так что теперь старается
"качественно" проводить время с ней, не расходуя его на бесполезные
разговоры. В частности, Никита уговорил ее сняться в своей картине
"Родители строгого режима" в одной из главных ролей.
Фильмография
актрисы обширна и составляет более 30 киноролей. В числе лучших лент Фрейндлих
"Служебный роман", "Жестокий романс", "Тайна Снежной
Королевы" и другие. Кроме того, больше
40 лет Алиса Бруновна – бессменная прима БДТ.