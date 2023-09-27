Теплом и светом жителей Владимира обеспечивает лучший машинист котлотурбинного цеха России. Алексей Рыдлев получил такой статус после победы на всероссийском конкурсе профессионального

Теплом и светом жителей Владимира обеспечивает лучший машинист котлотурбинного цеха России. Алексей Рыдлев получил такой статус после победы на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Конкурс проходил в Сочи. В нем приняли участие 52 участника из 37 регионов. Энергетик представлял владимирский филиал компании «Т Плюс». На этапах соревнований нужно было проверить документы о допуске