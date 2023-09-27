Мария Иванова из Владимирской области рассказала секреты выращивания богатырских тыкв Если вы...

Мария Иванова из Владимирской области рассказала секреты выращивания богатырских тыквЕсли вы следите за федеральными Вестями, то уже видели необычное зрелище - богатырские тыквы в столичном Аптекарском огороде со всей России. А легко ли вырастить такого гиганта? - мы узнали.- Главное в земле должны быть червячки - они помогают рыхлить землю. Полуторогодовалая Мирослава - главная мамина "помощница" в выращивании гигантских тыкв. Но одних червячков для этого недостаточно. У Марии Ивановой - архитектора по профессии- это первый опыт выращивания гигантов.Мария Иванова, тыквовод:- Люди, которые хотят вырастить рекордсмена сажают даже в апреле, ставят теплицу. Обогрев почве. И выращивают сначала под укрытием. Я сажала без укрытия 20 мая, примерно так, на рассаду.Агродостижениями в садоводстве увлеклась через соцсети. Семена - рассказывает Мария- тоже достались случайно. И какие - с настоящей родословной- Атлантический гигант. К тому же от самого Александра Чусова- российского рекордсмена . Зашла на страничку именитого тыквовода и..Мария Иванова, тыквовод:- Вот выиграла 5 семян от одной тыквы и от другой. Должна быть большая тыква, кг 300.Почему не набрала гигантского вЕса, хоть и делалось все по методике Чусова? Одна из причин- посадка в плотный перегной. Земля тяжелая. А возможно..Мария Иванова, тыквовод:- Полива может быть не хватило. Хотя я поливала много - до 200 л в день на одну тыкву уходит.- Александр, конечно, он их формирует, прикапывает каждую плеть, каждое междоузлие надо прикапывать, чтобы давала дополнительные корни.У ответственных тыквоводов овощ всегда под контролем- где прикопать, полить , удобрить. Даже записи в дневниках ведут. Тыквы у них растут не то что по дням, по часам - за день могут набирать до 20 килограмов. Первые тыквенные рекорды официально начали фиксировать в Америке в конца 19 века, к ним быстро присоединилась и Европа. В 2021 году в Книгу рекордов Гинесса попал итальянец Стефано Кутрупи- его тыква весила 1226 кг. Сегодня это хобби прижилось и в нашей стране. Первый диковинный экспонат в 432 кг в столице представил Александр Чусов из Подмосковья. 2 года назад тыкву Андрея Гусева из Луховиц уже в 700 кг внесли в российскую Книгу рекордов.Одним словом "Формула 1" в агрономии увлекательна. Не устояла и Мария. И первый опыт, как видим, удачен.Мария Иванова, тыквовод:- Я ее измеряла от силы 2 раза, визульно подходила, смотрела. Да, растет. Какое-то время она сильно разогналась и сильно выросла буквально за месяц. Я ее опыляла 24 июля.Энтузиасты-тыквоводы даже придумали специальную программу для высчитывания веса тыквы по окружности. Измеряем и мы.Мария Иванова, тыквовод:- Первое измерение, давайте. Не хватат, да доча, не хватает. И с другой стороны. У нас тут даже больше 2 метров в окружности. Так вот 293, первое значение.Показания поперек и вдоль составили примерно по 190 см. И в итоге получилось.Мария Иванова, тыквовод:- О, 195 кгМария не против в будущем поучаствовать в тыквенных баталиях. Вот только до Москвы далеко. Говорит- " Хорошо, если такие выставки агродостижений и во Владимирской области появятся. Фермерам всегда есть чем похвалиться." Она уж точно на достигнутом не остановится .Мария Иванова, тыквовод:- Это очень заразительно. Тем более есть свои семена. я ее опыляла по всем правилам.Семена у Марии теперь тоже с родословной. Возможно, и имена у тыкв появятся, как у профессионалов.Мария Иванова, тыквовод:- Я ее называла малышка, а потом она стала Солнышко, желтенькая такая.Двухсоткилограммовое Солнышко предназначалось для изготовления кареты для маленькой Золушки.Мария Иванова, тыквовод:- Кто помогал маме тыкву растить- Я.- Да, молодец.Но форма подвела-выросла приплюснутой. Поэтому урожай пойдет на переработку. И не только в каши и супы. Главное лакомство в семье Ивановых тыквенные цукаты.- Мы ее просто вскрываем.Дальше процесс несложный- режем на кусочки. На сковородку - примерно стакан сахара и немного воды.Мария Иванова, тыквовод:- Чтобы сахар немного намок. Даже не растаял, а намок. ВотТеперь все пространство заполняем нарезанной тыквой .Мария Иванова, тыквовод- Теперь мы это просто ставим на огонь. 5 минут на одной стороне, 5-на другой. Главное, чтобы вся тыква обыла в это сиропе. Она станет мягенькая, Мы ее выкладываем на сито и все, и в Ветерок выкладываем.Профессиональную сушилку может заменить и обычная духовка. Оставшийся сироп повторно используется для новой партии. 12 часов сушим и цукаты готовы.- Когда пробуешь эти цукаты никогда не скажешь, что они сделаны из тыквы.Тыквенный урожай у Ивановых этой осенью на славу! Хотя, лето было прохладное , не тыквенное, вырастает в таких условиях сильнейший- смеется Мария. Тыквенными исполинами хочется заниматься просто из-за положительных эмоций. Удовольствие в самом процессе. А победы в агрокультурном спорте у девушки, видимо, еще впереди!Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".