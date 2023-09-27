Музей-заповедник Александровская слобода один из важных культурных центров во Владимиркой...

Музей-заповедник "Александровская слобода" один из важных культурных центров во Владимиркой областиСегодня - всемирный день туризма. И один из важных культурных центров в нашем регионе - музей-заповедник Александровская слобода.Здесь каждый турист становится главным героем. Лишь ему выбирать: боярин на выборе царской невесты, гончар мастерской или иноземный посол на званом ужине. Так же можно просто прогуляться по дворцовым интерьерам со средневековыми раритетами. В музее Ивана Грозного хранится слободская псалтирь, Часовник, средневековое оружие, посуда и предметы дворцового интерьера. Сейчас музей фактически стал иммерсивным театром, соединяя актерские зарисовки с музейными интерьерами.Лариса Зарайская, заместитель директора музея-заповедника «Александровская слобода»:- Ежегодно музей принимает посетителей, загадки царской Слободы.