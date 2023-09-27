Парень сам употреблял, а заодно и угощал своих несовершеннолетних друзей наркотиками, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, молодой человек уговорил знакомых попробовать

Парень сам употреблял, а заодно и угощал своих несовершеннолетних друзей наркотиками, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, молодой человек уговорил знакомых попробовать наркотики. Он демонстрировал им, как сам это делает, а затем предложил повторить. Трое подростков согласились и употребили запрещенные вещества. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. На 18-летнего жителя Александровского района возбудили уголовное дело