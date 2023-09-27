Работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Рпенском проезде выполнены полностью. В общем проезд готов на 89%, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. От «Ярко парка»

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Рпенском проезде выполнены полностью. В общем проезд готов на 89%, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. От «Ярко парка» до моста через реку Рпень на новой дороге уже нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Половина работ по возведению чугунного ограждения и опорной стены также завершены. За сентябрь рабочие благоустроили 600