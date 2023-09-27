Народные приметы на 28 сентября. Что нужно обязательно сделать в день Никиты-гусятника, чтобы не...

Народные приметы на 28 сентября. Что нужно обязательно сделать в день Никиты-гусятника, чтобы не остаться в полном одиночествеВ народном календаре 28 сентября 2023 года отмечается праздник Никита-гусятник. По поведению гусей в этот день судили о погоде на ближайшее время:"Гусь поднимает лапу – к стуже, стоит на одной ноге – к морозу, нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению"."Гуси низко летят – к малой весенней воде, высоко – к весеннему полноводью".И сегодня Млечный путь иногда называют Гусиной дорогой. В древности верили, что по этой дороге гуси улетают осенью и прилетают весной.28 сентября считался праздник охотников на диких гусей и гусятников. Кроме гусиной охоты на Никиту устраивали гусиные бои. Воспитать боевого гуся – непросто. Знания и опыт об этом передавались от отца к сыну. Во многих местах на протяжении десятилетий существовали целые династии владельцев, выращивающих таких птиц. Гусаков-бойцов кормили отдельно от других гусей. Те, которые не единожды успешно проявили себя в боевом искусстве, дорого ценились и составляли славу хозяину.Что можно делать в день Никиты гусятника?Было принято устраивать застолья с гусятиной, приготовленной разными способами.Ещё в этот день стригли овец, которые до наступления настоящих холодов успевали обрасти новой шерстью. Снятая шерсть шла на шерстяные онучи и валенки.На Никиту убирали репу, обрезали корень и ботву. Репу ели свежую, варенную, пареную, вяленую. Из неё пекли пироги, варили кашу, делали квас.В этот день знахари лечили своими заговорами детские болезни. Детей поили и умывали крещенской водой.Что нельзя делать в день Никиты гусятника?Нельзя спорить, ругаться, скандалить, поддерживать плохие отношения. Этот праздник считается одним из самых подходящих дней для примирения.Не желательно сегодня проводить в полном одиночестве. Нужно позвать гостей или сходить в гости, отправиться в людное место, встретиться с родственниками и друзьями.Нельзя хвалиться своими удачами и победами, красотой, имуществом, деньгами.Приметы и поверьяЕсли 28 сентября ясно, то на следующий день будет ветрено.Дождь идет – к поздней и сырой весне.Много муравейников в лесу – к холодной зиме.Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.Дикие гуси на земле сидят – к теплой осени.Утки ныряют в пруду – к дождю.Фото freepik.com; pxfuel.com