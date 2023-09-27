Актриса Равшана Куркова открыла правду для поклонников.

Актриса Равшана Куркова открыла правду для поклонников.Звезда российского кино Равшана Куркова, известная по фильмам "Пролюбовь", "Детки напрокат", "Барвиха" и другие,в свои 43 годавыглядит как 30-летняя модель.Удивительно при этом, что у актрисы два маленьких ребенкаи насыщенный рабочий график. Хотя Куркова и призналась в интервью ,что быть работающей мамой не слишком удобно. С детьми знаменитости помогают близкие люди.Актриса в 40 лет родила первого ребенка. Мальчика назвалаГаспаром и показала его лишь через год после рождения. Видимо, молодая мамарешила не торопить события исходя из личного опыта: в 2008 году она потеряла ребенкав браке с Семеном Курковым.А сейчас Равшана воспитывает еще и полугодовалую дочь поимени Самира. И если отца первого ребенка прославленная актриса назвала, то имя папы дочериКуркова до сих пор не рассекретила.Однако оставаться в такой прекрасной форме в возрасте засорок и с двумя детьми может далеко не каждая женщина. Как же это удается восточной красавице?Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион:ее лучшее лекарство против морщин – это любовь, в которой она купается ежедневно иуважительное отношение к организму.Под "уважительным отношением" Равшана Куркова имеет в видуспорт – это йога и зал. Также, по признанию актрисы, что для нее очень важно правильное питание.