Актриса Равшана Куркова открыла правду для поклонников.
Актриса Равшана Куркова открыла правду для поклонников.
Звезда российского кино Равшана Куркова, известная по фильмам "Про
любовь", "Детки напрокат", "Барвиха" и другие,
в свои 43 года
выглядит как 30-летняя модель.
Удивительно при этом, что у актрисы два маленьких ребенка
и насыщенный рабочий график. Хотя Куркова и призналась в интервью ,
что быть работающей мамой не слишком удобно. С детьми знаменитости помогают близкие люди.
Актриса в 40 лет родила первого ребенка. Мальчика назвала
Гаспаром и показала его лишь через год после рождения. Видимо, молодая мама
решила не торопить события исходя из личного опыта: в 2008 году она потеряла ребенка
в браке с Семеном Курковым.
А сейчас Равшана воспитывает еще и полугодовалую дочь по
имени Самира. И если отца первого ребенка прославленная актриса назвала, то имя папы дочери
Куркова до сих пор не рассекретила.
Однако оставаться в такой прекрасной форме в возрасте за
сорок и с двумя детьми может далеко не каждая женщина. Как же это удается восточной красавице?
Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион:
ее лучшее лекарство против морщин – это любовь, в которой она купается ежедневно и
уважительное отношение к организму.
Под "уважительным отношением" Равшана Куркова имеет в виду
спорт – это йога и зал. Также, по признанию актрисы, что для нее очень важно правильное питание.