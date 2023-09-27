В 33-м регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать свыше 98 км областных и межмуниципальных автотрасс.

В 33-м регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать свыше 98 км областных и межмуниципальных автотрасс. Об этом сообщила пресс-служба .Всего же в рамках нацпроекта планируется восстановить 156 км владимирских дорог. В настоящий момент работы закончены в Гусь-Хрустальном, Муромском, Петушинском и Судогодском районах, во Владимире, Суздале и других населённых пунктах региона.На данных территориях отремонтированы автотрассы, ведущие к образовательным учреждениям, спортивным объектам и местным достопримечательностям. На многих участках дорожники не просто починили полотно, но и оборудовали съезды, укрепили обочины, нанесли разметку, установили знаки и привели в порядок остановки.