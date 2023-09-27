По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина будут проверены жилищные...

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина будут проверены жилищные условия в старинном доме в центре Владимира.Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и принятых мерах к защите жилищных прав граждан, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимиркой области.Будет проверена информация в СМИ о том, что жители дома на улице Большой Московской города Владимира проживают в вековом разрушающемся доме в ненадлежащих бытовых условиях: крыша протекает, стены в трещинах, электрическая проводка и системы коммуникации пришли в негодность, отсутствуют горячее водоснабжение и отопление.При этом, несмотря на признание дома аварийным, его расселение запланировано не ранее 2030 года, а проживание в предложенном жилье маневренного фонда, по мнению граждан, не решит проблему.По данному факту в СУ СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка, уточнили в региональном Следственном комитете.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимиркой области.