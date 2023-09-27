В понедельник, 25 сентября, во Владимире состоялся рейд по выявлению и пресечению случаев нелегальной торговли.

В понедельник, 25 сентября, во Владимире состоялся рейд по выявлению и пресечению случаев нелегальной торговли. Об этом сообщила пресс-служба .Правоохранители и сотрудники горадминистрации посетили улицу Сакко и Ванцетти, где часто можно встретить торговцев овощами и фруктами, реализующих свой товар прямо с машин.Участники мероприятия проверили документы и провели беседы с продавцами. Гражданам говорили о недопустимости стоянки грузовиков в запрещённых местах и замусоривания улиц.Во время рейда инспекторы ДПС оформили три административных протокола за несоблюдение предписанных дорожными знаками правил. Специалисты горадминистрации составили четыре материала за торговлю в неустановленном для этого месте.