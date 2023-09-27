Пять владимирских компаний представили 33-й регион на Казахстанской международной строительной...

Пять владимирских компаний представили 33-й регион на Казахстанской международной строительной выставке в Алма-Ате.В Алма-Ате прошла 29-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2023. Нашу область на ней представляли сразу 5 компаний. Слово Александру Сыпченко.Посетители выставки KazBuild 2023 с интересом осматривают стенд владимирских компаний. Почти 30 лет здесь заключаются самые выгодные контракты в строительной сфере. В трех павильонах свою продукцию представили почти 600 экспонентов из 26 стран мира. Компания "Стройсервис" из города Струнино - один из самых известных и крупных поставщиков хомутов и трубного крепежа на рынке инженерной сантехники.Производство - от штамповки до упаковки - идет на отечественном оборудовании, при этом технология постоянно совершенствуется, а ассортимент расширяется. Благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта компания получила выход на новые рынки. На выставке KazBuild 2023 "Стройсервис" заключил ряд контрактов.Сергей Коновалов, ООО ТД "Стройсервис":- Каждый год мы участвуем в выставках и Центр поддержки экспорта помогает нам в этом. С каждой выставки мы привозим новых контрагентов, это партнеры, как российские так и иностранные компании.Другое крупное производство расположено в Кольчугинском районе. Компания ООО "Бронер-Рус" более 10 лет выпускает дизайнерские полотенцесушители и радиаторы отопления. Она также представляла свою продукцию на выставке. Новым направлением стало изготовление иглу для глемпинг-парков, а также телевизионных и концертных декораций, конструкций и арт-объектов.Ирина Ковальчук, исполнительный директор ООО "Бронер-Рус":- В этом году мы основательно модернизировали наше производство. Мы закупили дополнительные станки, построили еще один цех, мы готовы к масштабированию и хотим освоения новых рынков. Благодаря Центру поддержки экспорта Владимирской области мы презентовали свою продукцию дизайнерские радиаторы отопления и полотенцесушители на выставке KazBuild в Казахстане и для нас это участие было абсолютно бесплатным.Владимирская фабрика "Модный свет" представила на выставке коллекцию интерьерного освещения. Компания разрабатывает индивидуальные проекты светодизайна, монтирует оборудование и электропроводку. На производстве трудится всего 6 человек, но предприятие зарекомендовало себя как надежный игрок рынка.Антон Анисимов, генеральный директор компании "Модный свет":- Наша задача была принять участие в этой выставке, обозначить и показать свою продукцию и попробовать нащупать деловые контакты, которые помогут нам в дальнейшем выходить на этот рынок.Фабрика TRIADOORS считается лучшим региональным поставщиком межкомнатных дверей. Ее продукция отличается высоким качеством и доступностью. Также как и буровая техника от компании "Геомаш", которая получила широкое применение в России, Европе и Африке.Участие владимирских компаний в выставке KazBuild можно считать успешным. Это подтверждают новые партнеры и экспортные контракты, которые будут работать на благо экономики области.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"