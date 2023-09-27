Падения цен на первичное жилье ждать не стоит. Об этом сообщил риелтор Константин Барсуков.

Падения цен на первичное жилье ждать не стоит. Об этом сообщил риелтор Константин Барсуков.Риелтор Константин Барсуков объяснил, что людям выгоднее брать льготную ипотеку, чем покупать вторичную недвижимость. Дело в том, что сами застройщики не хотят снижать цены, обуславливая это инфляцией, влияющей на подорожание стройматериалов.Риэлтор отметил, что на сегодняшний день не существует условий для снижения цен на новостройки. "Я с 2022 года говорил о том, что новостройки дешеветь не будут. У нас есть значительный перекос ставок по ипотеке между вторичками и новостройками, настолько, что людям выгоднее брать льготную ипотеку, чем покупать вторичную недвижимость. Во-вторых, сами застройщики не хотят снижать цены, обуславливая это инфляцией, влияющей на подорожание стройматериалов", — цитирует специалиста .По словам специалиста, оценивать точный рост цен на первичную недвижимость, достаточно сложно. Необходимо оценивать класс жилья, стадию готовности и другие факторы.Бывает так, что есть почти готовый объект, рядом котлован, и застройщики ставят продажу по той же цене, что и на высокой стадии готовности. Дальше смотрят на реакцию. Если не покупают — устраивают акцию. В любом случае, сегодня нет условий для снижения цены. Для этого нет перспектив, отметил риэлтор.