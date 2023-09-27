Робкая принцесса Николь из владимирского приюта Валента ищет уютный и теплый дом И в завершении...

Робкая принцесса Николь из владимирского приюта "Валента" ищет уютный и теплый домИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!" Об одиноких питомцах из приютов, которые ищут новых любящих хозяев.Телефон волонтёра Анны: 8-(904)-596-82-77Собачку с изящным именем Николь волонтеры приюта "Валента" называют "своя девчонка", хотя по началу она ведёт себя, как робкая принцесса. Как иначе, когда приходится заново учиться доверять людям? Возраст - три года, рост по колено в холке, привита и с паспортом. Телефон ответственного за Николь волонтера на экране. Отметим также, что у добровольцев приюта сейчас непростое время из-за переезда: они просят неравнодушных помочь кормом или переводом на еду для собак. Информация в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте