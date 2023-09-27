Филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях подарил 200-тысячному абоненту широкополосного доступа в интернет (ШПД) умную колонку VK Капсулу и еще несколько памятных

Филиал ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях подарил 200-тысячному абоненту широкополосного доступа в интернет (ШПД) умную колонку VK Капсулу и еще несколько памятных сувениров. Юбилейным пользователем услуги провайдера стал Максим Широбоков из Владимира. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Активное строительство сетей связи, надежность телекоммуникационной инфраструктуры и высокое качество