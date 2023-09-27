Синоптики предупредили, что Владимирская область останется в зоне действия антициклона. Регион...

Синоптики предупредили, что Владимирская область останется в зоне действия антициклона.Регион останется во власти антициклона, с характерной для него спокойной, преимущественно солнечной и сухой погодой.Всё это способствует постепенному повышению температуры к 20-градусным отметкам, отметили метеорологи.В четверг, 28 сентября, облачная погода - с временными прояснениями - продержится весь день. Но зато обойдется без осадков.Температура воздуха поднимется до 19 градусов. (Ночью при этом всего 6).Ветер несильный, максимум до 3, 6 метров в секунду.Атмосферное давление будет снижаться - с 758 до 754 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.- Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.Фото создано нейросетью