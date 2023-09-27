Не так давно в Госдуме обратили внимание на Владимирскую область. К сожалению, не за успехи, а за космические цены на бензин. Об этом написал в своем телеграм-канале бывший губернатор региона

Не так давно в Госдуме обратили внимание на Владимирскую область. К сожалению, не за успехи, а за космические цены на бензин. Об этом написал в своем телеграм-канале бывший губернатор региона Владимир Сипягин. По словам Сипягина, высокая стоимость топлива негативно отражается на сельхозпредприятиях. С проблемой срочно нужно что-то делать. Владимир Сипягин, депутат Госдумы Сегодня Владимирская область