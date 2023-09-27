Сотрудники госинспекции по маломерным судам провели рейд в Судогодском районе Сотрудники...

Сотрудники госинспекции по маломерным судам провели рейд в Судогодском районеСотрудники госинспекции по маломерным судам "проведали" любителей рыбалки на Клязьме. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.Профилактически рейд прошел в Судогодском районе. Инспекторы пообщались с рыбаками-лодочниками: каждый из них, находясь на плаву, должен носить спасательный жилет. Сами же маломерные суда должны быть зарегистрированы и иметь на борту средства спасения. Составлен 1 протокол. Всего с начала года сотрудниками ГИМС проведено почти 300 патрулирований, 172 человека привлечены к административной ответственности.