Популярная актриса приняла решение покинуть шоу на федеральном канале.

Популярная актриса приняла решение покинуть шоу на федеральном канале.Телепрограмма "Жди меня" является одной из культовых на телевидение. Она выходит в эфир уже более двадцати лет и успела завоевать статус не просто передачи, а международного проекта по поиску людей. За все время существования шоу было найдено более двухсот тысяч человек.Ведущими программы за это время успели стать различные звезды российской эстрады. Среди них и Игорь Кваша, и Мария Шукшина, и Сергей Никоненко. В 2018 году этот пост заняли актеры Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц. Правда, недавно стало известно, что популярная актриса решила покинуть шоу.На днях стала известна причина ухода Татьяны Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня". Несмотря на искреннюю любовь к проекту, она понимает, что не сможет сейчас отдавать все силы в него из-за сильной усталости. По словам артистки, программы требует огромной эмпатии, включение в жизни каждого героя. Чувствуя всю ответственность, она понимает, что без всех этих чувств нечестно быть ведущей "Жди меня".В любом случае, Татьяна Арнтгольц ушла на позитивной ноте. Она выразила огромную благодарность коллегам, которые были рядом с ней на протяжение пяти лет. Теперь у актрисы будет больше времени на семью и работу в кино.Ранее "Дни.ру"пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц.