Стало известно где и на какой срок во Владимире отключат горячую воду. Владимирский филиал ПАО «Т...

Стало известно где и на какой срок во Владимире отключат горячую воду.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает, что в связи с производством работ по техническому перевооружению участка тепловой сети в районе дома по ул. Строителей, №3/7 до 20.00 ч. 28 сентября будет временно ограничена подача горячей воды.Горячей воды не будет до завтрашнего вечера по следующим адресам:- проспект Строителей, дд. №№ 3/7, 5-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 7-б, 7-в, 7-г, 20, 20-б, 22, 22-а,- ул. Чернышевского, д. № 3.Фото создано нейросетью