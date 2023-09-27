Красочные иллюстрации в книгах привлекают внимание, однако могут быть непристойными. Как понять, что в руки ребенка попала книга для взрослых?

Красочные иллюстрации в книгах привлекают внимание, однако могут быть непристойными. Как понять, что в руки ребенка попала книга для взрослых?Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят. Некоторые предпочитают смотреть мультфильмы в жанре "аниме", в то время как другие увлечены литературой — книжными комиксами.Захватывающие сюжеты и яркие иллюстрации побуждают детей снова и снова посвящать время затейливым страницам. При этом не всякое чтиво безобидно. Некоторые материалы восточного производства предназначены только для взрослых.Где искать подвох в азиатских комиксах, объяснил телеканал . Как правило, о нем сигнализирует возрастной ценз. Если на обложке есть отметка 18+, значит, ребенку такое читать не нужно. История может быть посвящена недетской теме, а ее герои, вероятно, вовлечены в процессы, неприемлемые для несовершеннолетних.Отметим, что опасность такого рода касается разнообразной литературы — не только азиатские комиксы стоит проверять. Например, как передает , в книгах могут содержаться недостоверная информация и запутанные сведения.Тем временем пишет о подорожании школьных учебников. Проблему ценообразования пытаются разрешить на уровне правительства — заявлено о принятых мерах.