Вперёд за знаниями по проезжей части. Родители учащихся школы №13 во Владимире обеспокоены дорогой, которой их дети добираются до образовательного учреждения. Придя на торжественную

Вперёд за знаниями по проезжей части. Родители учащихся школы №13 во Владимире обеспокоены дорогой, которой их дети добираются до образовательного учреждения. Придя на торжественную линейку 1 сентября, местные жители обнаружили – все калитки, кроме центрального входа, заварены. Теперь, чтобы дойти до единственного входа на территорию школы, ученики идут в обход по автодороге. Марина Шишкова, мама