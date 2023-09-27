Астрофизики выяснили, что тёмная энергия, ускоряющая глобальное расширение Вселенной, подавляет рост космической структуры.

Исследователи из Мичиганского университета пришли к выводу, что большие космические структуры на самом деле растут медленнее, чем это предполагается общей теорией относительности.По словам астрофизиков, такие структуры, как скопления галактик, растут медленнее в результате воздействия темной энергии, которая, ускоряет расширение Вселенной. При этом подавление скорости роста больших космических структур со временем становится более заметным.Мы были удивлены высокой статистической значимостью аномального подавления роста. Вселенная, кажется, пытается нам что-то сказать, – заявил один из авторов исследования, профессор физики Драган Хутерер.Ученые не берутся опровергать теорию относительности, но допускают, что отдельные ее положения могут нуждаться в дополнительном пересмотре и добавлении к стандартной модели физики.Результаты исследований ученых изложены в статье Доказательства подавления роста структуры в космологической модели согласования, опубликованной в научном журнале Physical Review Letters.