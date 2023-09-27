Уточнение: Мертвых дроздов нашли в детском саду №5 не в Оргтруде, а в Радужном. Накануне мы...

Уточнение: Мертвых дроздов нашли в детском саду №5 не в Оргтруде, а в Радужном.Накануне мы рассказали о странной находке в одном из владимирских детских садов трупиков мертвых дроздов. О чем официально сообщил "Центр ветеринарии Владимирской области".Впрочем, проверка птичьего гриппа у мертвых птиц не выявила, территория учреждения на всякий случай была продезинфицирована.Сегодня к нам обратилось руководство МБДОУ г. Владимира "Детский сад №5 "Солнышко" (в Оргтруде), получившее множество вопросов от встревоженных родителей воспитанников. Выяснилось, что дрозды были найдены не у них, а в другом дошкольном детском учреждении с тем же номером "5" - МБДОУ ЦРР д/с №5 "г.Радужный). Тоже владимирском, но не городском, во Владимирской области. А в оргтрудовском садике никаких проблем с птицами не было и нет.Искренне сожалеем о произошедшей путанице. Но, пользуясь случаем, сердечно поздравляем всех сотрудников детских садов, с отмечаемым сегодня в России Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Быть воспитателем — это настоящее призвание. Это трудная работа, и мы желаем, чтобы в ней было как можно больше только хороших новостей!