Хлебокомбинат в Александрове на Гагарина, 6 прекращает работу. С 1 октября продуктовые магазины перестанут получать продукцию завода, сообщает газета «Новый город». Уже бывший владелец
<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2023-v-aleksandrove-posle-50-ti-let-raboty-zakrylsya-mestnyj-xlebokombinat.html" target="_blank">В Александрове после 50-ти лет работы закрылся местный хлебокомбинат</a> - Хлебокомбинат в Александрове на Гагарина, 6 прекращает работу. С 1 октября продуктовые магазины перестанут получать продукцию завода, сообщает газета «Новый город». Уже бывший владелец
[url=https://33live.ru/novosti/27-09-2023-v-aleksandrove-posle-50-ti-let-raboty-zakrylsya-mestnyj-xlebokombinat.html]В Александрове после 50-ти лет работы закрылся местный хлебокомбинат[/url] - Хлебокомбинат в Александрове на Гагарина, 6 прекращает работу. С 1 октября продуктовые магазины перестанут получать продукцию завода, сообщает газета «Новый город». Уже бывший владелец