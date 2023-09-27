Хлебокомбинат в Александрове на Гагарина, 6 прекращает работу. С 1 октября продуктовые магазины перестанут получать продукцию завода, сообщает газета «Новый город». Уже бывший владелец

Хлебокомбинат в Александрове на Гагарина, 6 прекращает работу. С 1 октября продуктовые магазины перестанут получать продукцию завода, сообщает газета «Новый город». Уже бывший владелец комбината Александр Маска сказал журналистам, что хлеб перестал продаваться в тех количествах, которые необходимы для полноценной работы предприятия. Продуктовые магазины начали заказывать хлеб из Владимира, Ярославской области и Подмосковья. Здание александровского