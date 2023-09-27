В центре Суздаля под видом пряников и сувениров продавали нелегальную медовуху
Суздальской...
В центре Суздаля под видом пряников и сувениров продавали нелегальную медовуху
Суздальской межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудников правоохранительных органов проведена проверка соблюдения законодательства при обороте алкогольной продукции на территории города Суздаля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения. Таким образом, одним из юридических лиц в центре Суздаля осуществлялась торговля медовухой под видом продажи пряников, сувенирной и безалкогольной продукции. При этом согласия администрации города и Министерства предпринимательства и туризма региона отсутствовали.
"Кроме того, межрайонной прокуратурой в деятельности хозяйствующих субъектов выявлены факты хранения с целью последующей реализации продукции без маркировки, без указания изготовителя, срока годности и условий хранения: по результатам проверки у хозяйствующих субъектов изъято свыше 150 бутылок алкогольного напитка, вся изъятая продукция направлена на исследование", - пояснили в прокуратуре.
В настоящее время прокурором решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях, а также предусмотрено уничтожение изъятой продукции.
Проверочные мероприятия продолжаются.
Следует отметить, что за несанкционированную реализацию алкогольной продукции, в том числе без маркировки, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от 10 до 20 тыс рублей, должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, юридических лиц от 300 тыс рублей до полумиллиона, при этом вся продукция подлежит конфискации.
Фото freepik.com