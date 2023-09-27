В центре Суздаля под видом пряников и сувениров продавали нелегальную медовуху Суздальской...

В центре Суздаля под видом пряников и сувениров продавали нелегальную медовухуСуздальской межрайонной прокуратурой с привлечением сотрудников правоохранительных органов проведена проверка соблюдения законодательства при обороте алкогольной продукции на территории города Суздаля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения. Таким образом, одним из юридических лиц в центре Суздаля осуществлялась торговля медовухой под видом продажи пряников, сувенирной и безалкогольной продукции. При этом согласия администрации города и Министерства предпринимательства и туризма региона отсутствовали."Кроме того, межрайонной прокуратурой в деятельности хозяйствующих субъектов выявлены факты хранения с целью последующей реализации продукции без маркировки, без указания изготовителя, срока годности и условий хранения: по результатам проверки у хозяйствующих субъектов изъято свыше 150 бутылок алкогольного напитка, вся изъятая продукция направлена на исследование", - пояснили в прокуратуре.В настоящее время прокурором решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях, а также предусмотрено уничтожение изъятой продукции.Проверочные мероприятия продолжаются.Следует отметить, что за несанкционированную реализацию алкогольной продукции, в том числе без маркировки, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан в размере от 10 до 20 тыс рублей, должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, юридических лиц от 300 тыс рублей до полумиллиона, при этом вся продукция подлежит конфискации.Фото freepik.com