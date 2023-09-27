В Киржаче прокуратура требует от администрации города сноса расселенного аварийного...

В Киржаче прокуратура требует от администрации города сноса расселенного аварийного дома.Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановлением главы администрации города Киржач дом № 11 по улице М. Расковой признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцы дома расселены в 2022 году, однако здание до настоящего времени не снесено. Доступ внутрь аварийного дома открыт, что может привести к проникновению несовершеннолетних, а также возникновению пожаров и т.д.Непригодный для проживания дом ухудшает внешний облик города, пояснили в ведомстве.Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на городскую администрации снести расселенный аварийный дом.Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.