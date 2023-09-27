В октябре 2023 года на территории 33-го региона станут временно отключать телерадиовещание.

В октябре 2023 года на территории 33-го региона станут временно отключать телерадиовещание. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития Владимирской области.Процедура плановая, и у жителей не должно быть повода для беспокойства. Да и любимые каналы отключат всего на несколько часов. Так, 16 октября с 5.00 до 11.00 во Владимире будет прервано вещание «Радио России», «Вести FM» и «Маяка».График отключения в других населённых пунктах можно .