Взрослое терапевтическое отделение переехало в новое здание по адресу Больничный городок, 1 с 14 августа этого года. Стоимость строительства поликлиники вместе с оборудованием превысила 400

Взрослое терапевтическое отделение переехало в новое здание по адресу Больничный городок, 1 с 14 августа этого года. Стоимость строительства поликлиники вместе с оборудованием превысила 400 млн рублей. Однако 25 сентября оба этажа здания оказались затоплены настолько, что прием больных велся через пожарный выход. Про потоп «Шестому каналу» рассказал очевидец Анатолий Громов. В 8 утра Анатолий