Прокуратура совместно с полицией проверили напиток на содержание алкоголя. Без лицензии этилого спирта в бутылках быть не должно. Кроме того, продукция оказалась без маркировки, указания

Прокуратура совместно с полицией проверили напиток на содержание алкоголя. Без лицензии этилого спирта в бутылках быть не должно. Кроме того, продукция оказалась без маркировки, указания изготовителя, срока годности и условий хранения. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Одним из юридических лиц в отсутствие согласия администрации города и Министерства предпринимательства и туризма региона в центре Суздаля