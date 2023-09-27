Правоохранители потребовали от администрации Вязниковского района переселить жильцов дома №3 по улице Клубной микрорайона Нововязники.

Правоохранители потребовали от администрации Вязниковского района переселить жильцов дома №3 по улице Клубной микрорайона Нововязники. Об этом сообщила пресс-служба .Проверка установила, что здание признали аварийным ещё в 2016 году. Жителей должны были расселить до 1 августа прошлого года, однако люди до сих пор продолжают ютиться в ветхом строении. Меж тем, как отмечают в ведомстве, «проживание в аварийном доме создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу».Суд удовлетворил исковое заявление прокурора с требованием расселить нововязниковцев. Правоохранители проконтролируют исполнение данного решения.