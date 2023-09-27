В Вязниках Серебряные волонтеры помогают детям с ограниченными возможностями здоровья В Вязниках...

В Вязниках "Серебряные волонтеры" помогают детям с ограниченными возможностями здоровьяВ Вязниках подопечные "Пансионата им.Глинки" участвуют в социальных проектах "Бабушка на час" и "Внуки деда". Они помогают детям с ограниченными возможностями здоровья.Александр Лебедев каждый раз волнуется, спеша к своему "внуку". Серебряный волонтер из пансионата имени Глинки принимает участие в социальном проекте "Внуки деда". Помогая мальчику с ЦНС он рад, что может дарить любовь и внимание, ведь со своими детьми связи, увы, утеряны.Александр Лебедев, постоялец пансионата им.Глинки:- Сначала то он вроде стеснялся не разговаривал, но потом, попозже маленько стал привыкать. На улицу с ним летом стали выходить, в мяч играть. А так - зимой то занимаемся в комнате, книжки читаю я ему.Мальчик любит подвижные игры, на площадке веселится с дедом. Для мамы такая помощь в радость-есть время, чтобы перевести дух. Серебряные волонтеры стремятся обрести интерес к жизни, поделиться опытом, да и самим научиться чему-то у "внуков". Помочь детишкам готовы и бабушки. Фаина Викторовна оказалась в пансионате после тяжелой болезни. Своих внуков нет, а желание общаться - есть.Фаина Викторовна, жительница пансионата им.Глинки:- Она меня, я ее, чем - то новым стараемся заинтересовывать. Всегда спрашиваю, с чего начнем, чем будем заниматься. Как она скажет, то как говорится. Любит вот в игры, в лото с удовольствием играть, книги любит, у нее хорошая библиотека.Лиза ходит в общеобразовательную школу. Девочка с ДЦП нуждается в особом внимании. По словам Фаины, ребенок добродушный и общительный, легко идет с ней на контакт.Марина Михайлова, мама Лизы:- Фаина Викторовна уже два года к нам приезжает, своей бабушкой даже считает. Она всегда с гостинцами, играми, закготовками для поделок. Что не успели, она оставляет ей задания. Она доделывает.Активное долголетие-цель стратегическая. Серебряное волонтёрство позволяет объединить поколения и каждому почувствовать себя нужным.Екатерина Сергеева, директор пансионата им. Глинки:- Сегодня подшефные семьи, а их 11 на сегодняшний день, в которых воспитываются 22 ребенка. И наши 11 бабушек и дедушек активно участвуют в этом проекте. Эта помощь необходима сразу двум сторонам, и дедушке и ребенку. Идет восполнение родственных связей.Серебряные волонтеры - активные участники социальных проектов. Они занимаются рукоделием, сочиняют стихи, поют, участвуют в мастер классах. Так они могут реализовать свой потенциал и поделиться им. Ведь бескорыстно дарить любовь и получать ее в ответ - самое ценное.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".