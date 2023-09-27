Уже с 1 октября 2023 года молодые мамы при выписке из роддомов Владимирской области станут получать подарки для новорождённых.

Уже с 1 октября 2023 года молодые мамы при выписке из роддомов Владимирской области станут получать подарки для новорождённых. О содержимом наборов рассказала пресс-служба .В подарке будут детское одеяло, одежда, полотенца, пелёнки, подгузники. Также положат бутылочки и подогреватель для питания, средства гигиены, ростомер и игрушку.Ранее «АиФ» сообщал, что родители могут вместо набора взять .