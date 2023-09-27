Проекты будут реализованы в 2024 году.

Губернатор Владимирской области подписал постановление о распределении денежных средств городам и районам, деньгм пойдут на развитие туристической инфрастуктуры, сообщили в пресс-службе Владимирской области.Города и районы представили проекты по развитию туризма на областном конкурсе и выиграли.6,3 млн рублей получили Собинский район, Юрьев-Польский район и Муром, на обустройство пешеходного и пешеходно-оздоровительного маршрута, Владимир получил эту же сумму на установку знаков навигации к туристическим объектам.6 млн рублей получил Гусь-Хрустальный, деньги пойдут на создание пешеходного маршрута «Легенды стеклодува».Также Муром и Собинский районы получат по 10 млн на создание кемпинга и автокемпинга.Проекты начнут реализовывать в 2024 году.