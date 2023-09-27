На Чемпионате России по спортивному ориентированию, который состоялся в Мурманске, представительницы Владимирской области заняли первое место в командном зачёте среди женщин.

На Чемпионате России по спортивному ориентированию, который состоялся в Мурманске, представительницы Владимирской области заняли первое место в командном зачёте среди женщин. Об этом сообщила пресс-служба .Владимирская спортсменка Вероника Калинина взяла золото сразу в трёх дисциплинах. Её землячка Анастасия Рудная заняла два первых места и одно второе. Одну высшую награду получила и Олеся Гладилкина.Жители области поздравляют своих спортсменок и их тренеров с громкой победой и желают новых достижений.