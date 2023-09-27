Владимирский областной суд изменил место отбывания наказания виновнику ДТП с двумя погибшими на...

Владимирский областной суд изменил место отбывания наказания виновнику ДТП с двумя погибшими на колонию-поселение.Ранее приговором Муромского городского суда Владимирской области от 20 июня 2023 года было постановлено, что Рощин С.В. 23 января 2023 года в состоянии алкогольного опьянения, на участке автодороги Муром – «Волга» в районе села Борисоглеб Муромского района в нарушение правил дорожного движения на своем автомобиле выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем.В январе мы рассказывали, что в резонансной аварии погибли водитель и пассажир машины «Службы здоровья» Муромской городской больницы №3. Еще два человека с тяжелыми травмами попали в больницу, в том числе беременная жена погибшего водителя. Только в конце февраля она пришла в себя. К сожалению, врачам пришлось прервать ее беременность. Пострадавшая перенесла несколько операций.Осужденный вину в совершенном преступлении признал полностью. И был приговорен к 8 годам в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Защитник осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке в облсуде. Он, просил смягчить назначенное Рощину С.В. наказание и изменить вид исправительного учреждения.Суд апелляционной инстанции согласился с квалификацией действий осужденного и назначенным наказанием, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Но вместе с тем вид исправительного учреждения для отбывания наказания был изменен на колонию-поселение.Фото: Фото: ГУ МЧС по Владимирской области