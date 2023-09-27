Владимирский областной суд не вернул водителю конфискованный за пьяную езду БМВ. Приговором...

Владимирский областной суд не вернул водителю конфискованный за пьяную езду "БМВ".Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 18 июля Головин Р.А. признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.При этом он уже был ранее подвергнут штрафу в размере 30000 рублей с лишением прав 1 год 6 месяцев также за пьяную езду.На этот раз суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года. Плюс - автомобиль марки «BMW», которым он управлял при совершении преступления, конфискован.Осужденный и его защитник обжаловали в облсуде именно конфискацию - как чрезмерно суровое наказание. сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Однако 26 сентября судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным, обоснованным и справедливым.Он остался без изменения.Фото: https://www.pxfuel.com