Она пройдет на трассе за мостом через Клязьму уже в эту субботу, 30 сентября, сообщили в мэрии. К участию приглашаются все любители двухколесного экстрима, кроме велосипедистов. Участвовать

Она пройдет на трассе за мостом через Клязьму уже в эту субботу, 30 сентября, сообщили в мэрии. К участию приглашаются все любители двухколесного экстрима, кроме велосипедистов. Участвовать можно в классах МХ50, МХ65, МХ85, ПИТБАЙК,КИТАЙ, СПОРТ, Любители 1/2, Ветераны 45+, Ветераны 52+, Ветераны 58+. На мероприятии будут как тренировочные заезды, так и соревновательные. Организаторы обещают победителям