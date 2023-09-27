Актриса очень любила проводить время на своем подмосковном участке и при этом держала в тайне информацию о его существовании. Теперь внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, продает дом.

Актриса очень любила проводить время на своем подмосковномучастке и при этом держала в тайне информацию о его существовании. Теперьвнучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, продает дом.Ранее здесь, в деревне Глаголево, собирались сделать музей,посвященный памяти великой советской актрисы, однако от этой идеи решено былоотказаться. В эфире программы "Светская хроника" внучка ЛюдмилыГурченко рассказала, по какой причине дача выставлена на продажу, а также покакой причине артистка скрывала ее наличие от родных.Людмила Марковна очень любила тишину и покой, и лишь на дачев Глаголево могла в полной мере насладиться одиночеством, которого ей в жизнитак не хватало — именно поэтому лишь после ее смерти родные узнали о том, чтоэто место в принципе существует. Ушедшая 12 лет назад Гурченко завещала домсвоей дочери Марии. После ее смерти владелицей участка стала Елена Королева.Относительно недавно внучка Людмилы Гурченко оглашала планыпревратить эту дачу в музей памяти актрисы, однако сейчас собирается ее продать— по некоторым данным цена составляет 16 миллионов рублей. И если кто-тодумает, что Людмиле Марковне принадлежала шикарная усадьба с большим участком,то сильно ошибается: такую сумму Елена Королева запросила за десять соток, накотором располагается ветхий домик.Учитывая, что с практической точки зрения это имуществоимеет довольно мало ценности, то вероятнее всего, что покупатель просто снесетдом Людмилы Гурченко. Некоторые деятели искусств уже осудили действия внучки, вчастности, актриса Ангелина Миримская полагает, что туда с удовольствием быприходили поклонники народной артистки.Однако Королева не собирается посыпать голову пеплом инастаивает, что имеет полной право на продажу имущества — лишних средств, по еесловам, у Елены нет. Что ж, закон действительно на ее стороне, так что музеюимени Гурченко, судя по всему, здесь не бывать. Возможно, оно и к лучшему: этоместо действительно останется местом единения Людмилы Марковны.