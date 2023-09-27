Никита Пресняков испытывает сложности с выходом на сцену.

Никита Пресняковиспытывает сложности с выходом на сцену.После переезда в Штаты старший внукПугачевой, по-видимому, перестал чувствовать себя звездой. "Работа в бареза копейки" после окончания нью-йоркской киноакадемии, как призналсяНикита Пресняков, здорово задела его творческое самоощущение. Парень намекнул,что денег ему хватает. Но точно ли?Внук Аллы Борисовны погрузился в спорт исейчас активно занимается скалолазанием, как пишет .Вот такой неожиданный поворот. При этом несложно догадаться, почему Никита Пресняковне торопится выходить на сцену.В этом виде спорта нужно иметь хорошуюфизическую подготовку и успевать восстанавливать силы. Когда при этом уделятьвнимание пению, непонятно. Но это далеко не все, чем похвастался новоиспеченныйамериканец.У сына Владимира Преснякова появилось ещеодно экстремальное увлечение – катание на Эндуро байках, сообщает .Вместе с этим Пресняков пробовал себя впрофессии режиссера музыкальных клипов. Работа, видимо, пришлась ему по душе,но размаха не хватило: здесь не он главный герой, как раньше на российскойсцене, где у него была собственная рок-группа. Звездные гены дают о себе знать.По признанию, внука Пугачевой, ему не хватает былых выступлений на сцене ивокальных триумфов. Времена, когда он блистал на глазах у миллионов, остались позади.Так сложилось, что внук Аллы Пугачевой мечтает снова статьзвездой, но не может. Очевидно, что на чужбине это не так просто. Там статус"внук Пугачевой" и "сын Преснякова" ничего не значит.Поэтому альтернатива очевидна: спорт стал занимать большее место в жизни НикитыПреснякова, чем вокальное творчество.