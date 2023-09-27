Теперь по областной столице будут разъезжать сто новых автобусов. Осталось подумать о кадрах. Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале прорекламировал работу во

Теперь по областной столице будут разъезжать сто новых автобусов. Осталось подумать о кадрах. Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале прорекламировал работу во “Владимирпассажиртрансе”. Машины есть, а кондукторов и водителей – не хватает. Глава города Владимира Дмитрий Наумов рассказал о наличии свободных вакансий. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Владимирпассажиртранс – это единый механизм, где каждый выполняет свою