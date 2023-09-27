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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2023-vo-vladimire-na-prospekte-stroitelej-vremenno-otklyuchat-goryachuyu-vodu.html" target="_blank">Во Владимире на проспекте Строителей временно отключат горячую воду</a> - Отключение связано с работами по техническому перевооружению участка тепловой сети, сообщили в мэрии. Горячую воду отключат с 13:00 27 сентября до 8 часов вечера 28 сентября по следующим адресам: