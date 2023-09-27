Отключение связано с работами по техническому перевооружению участка тепловой сети, сообщили в мэрии. Горячую воду отключат с 13:00 27 сентября до 8 часов вечера 28 сентября по следующим адресам:
Отключение связано с работами по техническому перевооружению участка тепловой сети, сообщили в мэрии. Горячую воду отключат с 13:00 27 сентября до 8 часов вечера 28 сентября по следующим адресам: – проспект Строителей, дд. №№ 3/7, 5-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-а, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 8-а, 7-б, 7-в,