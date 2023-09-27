Во Владимире организовали флешмоб, посвященный Дню воспитателя Сегодня в России отмечается день...

Во Владимире организовали флешмоб, посвященный Дню воспитателяСегодня в России отмечается день воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник молодой. Он появился в календаре всего несколько лет назад и призван повысить престиж нелегкой профессии дошкольного педагога.К этому празднику в администрации областной столицы организовали флешмоб - под постом на странице мэрии вконтакте можно опубликовать свои детские снимки и написать, за что вы благодарны воспитателю.